Apolo é drogado e cai em armação nojenta de Beto; saiba qual · .

Em Haja Coração, Apolo (Malvino Salvador) será drogado para cair em mais uma armação nojenta de Beto (João Baldasserini). O caminhoneiro aceitará um trabalho fora de São Paulo e acabará dopado por um comparsa contratado pelo publicitário na novela das sete da Globo. Tudo fará parte de um plano armado pelo mau-caráter para que Tancinha (Mariana Ximenes) veja o noivo com outra.

Nas cenas que vão ao ar a partir de 29 de dezembro, Apolo estará num bar de beira de estrada com seu Tonho (Gilray Coutinho), o homem que o contratará para o frete, sem nem imaginar que o senhorzinho está mancomunado com Beto. O pilantra aproveitará um momento de distração do mocinho para colocar droga na bebida dele.

“Fala, seu Beto. Acabei de batizar o suco do caminheiro”, avisará o malandro assim que ligar para o dono da agência Peripécia. “Mas já? Você deveria ter me ligado antes”, reclamará o atrapalhado. “Eu fiz o que a gente combinou”, justificará o velho. “Olha, a moça tá aqui pertinho. Pronta pra entrar em ação. E vai filmar tudo, como combinado!”, completará o golpista.

O filho de Penélope (Carolina Ferraz) terá uma crise de consciência e se lembrará da bronca de Henrique (Nando Rodrigues) sobre o plano em uma cena de flashback. “Beto, desiste desse plano, você vai estragar a vida do Apolo e da Tancinha. Você não é esse cara ruim, pega esse telefone e liga agora pra esse sujeito e cancela esse plano”, terá dito o melhor amigo.

De volta ao presente, Beto ficará em dúvida sobre a armação. “Eu não sei mais se eu quero fazer isso”, lamentará ele. “Decide logo, seu Beto. Antes que o Apolo volte e beba o bagulho”, alertará Tonho. “Eu preciso de um tempo pra pensar! E se o caminhoneiro passar mal? Eu não quero machucar ninguém, olha só, eu não sou um cara ruim”, gritará o irmão de Tamara (Cleo) no celular.

Beto se arrependerá, mas será tarde

Em seguida, Apolo voltará à mesa do bar, obrigando Tonho a desligar o telefone. Do outro lado da linha, o marqueteiro ficará se martirizando, já arrependido do plano nojento.

Enquanto isso, no bar, o piloto de corrida dará um golão no suco batizado e começará a perder os sentidos, justamente quando o comparsa de Beto inventará que uma mulher quer tirar foto com o motorista de caminhão. “Ela disse que já te viu em uma revista”, inventará o velho. “Eu tava ali te olhando de longe, você é um piloto, não é?”, fingirá Flávia (Larissa Resende).

“Ih, moça, eu não sou mais piloto, não. Aliás, eu nem comecei. Larguei tudo pra casar com a mulher da minha vida. Mas se você quiser tirar foto assim mesmo, eu tiro”, justificará o ex-funcionário da Mercúrio, se levantando para posar com a oferecida, enquanto Tonho bate a foto.

Na sequência, Tancinha fará uma chamada de vídeo com Apolo e perceberá que o noivo está com a voz arrastada, como se estivesse bêbado. Além disso, ela notará a presença da periguete e começará a suspeitar do amado, mas os dois desligarão o telefone antes de o mocinho desmaiar.

Tonho e Flávia, então, aproveitarão que o “boa noite, Cinderela” fez efeito e levarão o caminhoneiro para um quarto, onde gravarão uma sex tape falsa para acabar de vez com o casamento dele com Tancinha, exatamente como Beto terá planejado.

Escrita por Daniel Ortiz, Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora devido à pandemia da Covid-19, que paralisou os trabalhos inéditos em março.

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

