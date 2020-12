Após A Fazenda, Biel e Tays seguem juntos e planejam Réveillon na Bahia · .

Biel e Tays Reis seguem com o relacionamento após A Fazenda 12. Os peões planejam aproveitar a virada do ano na Bahia junto com Lucas Strabko, o Cartolouco. No reencontro, os cantores também pretendem realizar lives e gravar um clipe com uma música autoral.

Na madrugada desta segunda-feira (28), Biel e sua irmã, Giovanna Marins, juntamente com Cartolouco iniciaram uma viagem de carro para o Nordeste brasileiro. Na Bahia, o trio encontrará Tays e colocará em prática os planos para os últimos dias de 2020 e o início de 2021.

Nos Stories do Instagram, Cartolouco deu início a cobertura da viagem e mostrou alguns dos perrengues enfrentados pelo trio, como um congestionamento na estrada e a soneca do funkeiro dentro do carro.

Antes da viagem, os ex-confinados foram atendidos por um grupo de barbeiros para mudar o visual no Réveillon: Biel pintou o cabelo de azul, enquanto Cartolouco aparou a barba, raspou a lateral do cabelo e desenhou um emoji feliz no local.

Segundo informações de Leo Dias, do Metrópoles, Biel e Tays produziram uma música após o confinamento da Record e aproveitarão o reencontro para gravarem o videoclipe da canção.

Confira os registros dos novos visuais de Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco:

