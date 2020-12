Após adotar vira-lata de Luisa Mell, Larissa Manoela doa animal para amiga · .

Após adotar a vira-lata Vitória Regina do Instituto Luisa Mell, Larissa Manoela doou o animal para sua amiga Roberta Gasparini. A informação foi divulgada nesta terça-feira (1º) e, segundo a assessoria da atriz, a doação ocorreu devido ao comportamento da cadela. A atitude foi criticada nas redes sociais.

A protagonista de Além da Ilusão tinha nove cachorros (seis de outras raças e três vira-latas) quando adotou Vitória, em janeiro. Por motivos profissionais, a atriz começou a passar mais tempo no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a cadela ficou triste com a ausência da dona, o que afetou a convivência com os outros animais. As informações são da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

“Para mantê-la em segurança, com conforto e recebendo uma atenção exclusiva, Vitória tem ficado com uma amiga de Larissa, a Roberta, que não possui outro animal e pode cuidar dela com o mesmo cuidado e amor. Vitória Regina segue próxima de Larissa, elas matam as saudades por meio de ligações de vídeo, assim como costuma fazer com os demais ‘doguinhos'”, informou a assessoria da atriz.

No entanto, a transferência da guarda de Vitória Regina provocou críticas nas redes sociais. “Olha lá a Larissa Manoela doando a vira-lata porque a cachorra estava sentindo falta dela enquanto tem outros nove cachorros de raça dos quais ela não vai se desfazer”, opinou um perfil identificado como Gabi no Twitter.

“E a Larissa Manoela que foi no Instituto Luisa Mell, adotou uma vira-lata, fez um estardalhaço e agora doou o cachorro! Só não doou os nove de raça que ela tem! Que vergonha!”, criticou Domingos Mendes.

No novo lar, Vitória ganhou um perfil no Instagram com registros sobre o seu dia a dia. Na página, Roberta comentou sobre o caso após a repercussão negativa nas redes sociais.

“A Larissa fez um ato de amor, não de repúdio. A Vitória Regina é uma cachorra extremamente carente, precisa de atenção o tempo inteiro e começou a dar trabalho para conviver com os outros cachorrinhos da Larissa. A Larissa não podia doar os outros noves cachorros para ficar com a Vitória”, afirmou a stylist.

“Tinha acabado de perder um cachorro. Nós pensamos e achamos que o melhor a ser feito era a Larissa deixar a Vitória Regina comigo. Egoísta ela seria se deixasse o cachorro lá na casa dela, triste. Não é fácil doar um ‘cãozinho’ nosso para alguém. O que ela fez foi amor pela Vitória Regina, não por ela, um capricho dela”, concluiu Roberta.

Confira algumas reações sobre o caso:

Olha lá a Larissa Manoela doando a vira lata porque a cachorra estava sentindo falta dela enquanto tem outros nove cachorros de raça dos quais ela não vai se desfazer

— gabi (@vishgabbi) December 1, 2020

larissa manoela doou sua cachorra vira-lata que adotou de luisa mell por, segundo a assessoria, “falta de tempo para cuidar e dar atençao” mas os de raça ela nao doou nao viu?! tao tudo la de banho tomado em cima do sofá

— 🪄 (@beatrizrodas_) December 1, 2020

Larissa Manoela tem 19838283848928 cachorros de raça e 1 vira lata, adivinha qual ela doou????? que ridículo

— Larinha ⓟ (@LaraGhelfi) December 1, 2020