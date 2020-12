Após agressão em Raphael Veiga, Felipe Melo dispara contra arbitragem: ‘Ah, se fosse o Pit’

Além do futebol aquém apresentado pelo Palmeiras, diante do Libertad, no Defensores del Chaco, em partida válida pelas quartas de final da Libertadores, a atuação do árbitro Fernando Rapallini também chamou a atenção.

Não bastasse a polêmica envolvendo um possível pênalti em Rony, o Verdão reclamou de uma agressão de Cáceres, que já tinha cartão amarelo, em Raphael Veiga, sem a bola. O jogador da equipe paraguaia acertou o rosto do meia alviverde, mas o VAR não sugeriu a revisão do lance.

Fora de ação há um mês por conta de uma lesão no tornozelo, Felipe Melo estava acompanhando o jogo e externou sua insatisfação com a arbitragem.

– Ah, se fosse o Pit… Ué!? Ué!? Ué!? Ué!? Que isso, cara! Tão mudando tudo. Ah, tem que dar os parabéns para esse pessoal aí – disse o volante, em um vídeo gravado no Instagram.

pic.twitter.com/jLDH0vQyQ6 — Murilo Dias (@mmurilodias) December 9, 2020

Ainda que o Palmeiras tenha feito uma das piores partidas desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do clube, o empate em 1 a 1 coloca sua equipe em plenas condições para avançar às semifinais. Isso porque, diferente da Copa do Brasil, a Libertadores tem o gol fora de casa como critério de desempate.

Antes de reencontrar o Libertad, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, o Verdão recebe o Bahia. A partida contra o Tricolor de Aço está prevista para este sábado, às 19 horas (de Brasília).