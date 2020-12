Após barraco em hotel, JP ameaça processar Mirella por calúnia e difamação · .

Após ser acusado de pedir para fazer sexo com MC Mirella, JP Gadêlha ameaçou processar a cantora por calúnia e difamação. A confusão aconteceu depois que Luiza Ambiel fez a fofoca para Stéfani Bays. O bombeiro negou que tenha dado em cima da funkeira e disse que está sendo alvo de fake news. “A situação está insustentável”, afirmou ele.

A informação foi confirmada pelo próprio militar ao colunista Leo Dias, do Metrópoles. Segundo Gadêlha, além de difamação, Mirella também ameaçou sua integridade física ao chutar e esmurrar a porta de seu quarto no hotel onde estavam confinados para participar das dinâmicas da semana final de A Fazenda 12.

“Em momento nenhum eu disse que queria transar com Mirella, seja em janela de hotel ou por qualquer outro meio. Mesmo que eu quisesse, jamais falaria dessa forma absurda e desrespeitosa”, escreveu JP em seu Twitter. “Se as coisas fossem do jeito que Mirella está falando, não seria um simples dar em cima, mas uma situação de assédio, o que nunca ocorreu”, continuou ele.

Em seguida, o ex-The Circle começou a apontar as contradições tanto no discurso de Mirella, quanto no de Luiza. “Quando percebeu que a história estava insustentável e contraditória, começou a mudar as versões até chegar nessa situação absurda”, escreveu.

“Outro absurdo é o fato de Mirella e o assessor estarem pegando vários prints de conversas aleatórias para criar a narrativa de que eu estava cercando ou mandando mensagens inapropriadas, sendo que nenhuma mensagem tem nada de mais”, afirmou JP, que também publicou os prints das mensagens.

“Quando eu postei o real conteúdo das mensagens, ela apagou os Stories e disse que eu teria dado em cima dela pessoalmente”, esclareceu o bombeiro.

Na postagem de Leo Dias nas redes sociais, Gadêlha comentou que tem provas registradas pelas câmeras do hotel. “Registraram os diversos chutes desferidos contra a porta do meu quarto e o crime de ameaça à integridade física”, escreveu ele. “Sorte minha que viram você com a cabeça dentro do meu quarto enquanto eu me trocava também”, rebateu a cantora.

“Trabalha bastante para a indenização”, avisou a funkeira. Mais cedo, Mirella já havia ameaçado JP através de seu Instagram.

Confira:

a baixaria nos comentarios nem tinha visto isso pic.twitter.com/5UBmpcRyv5

— lais (@lalailand) December 18, 2020

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre A Fazenda 12!

Saiba tudo que acontece em A Fazenda com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#21 – Melhores e piores momentos de A Fazenda 12!” no Spreaker.