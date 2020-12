Após choque assustador, atacante do Schalke cai inconsciente em campo, vai a hospital, mas passa bem

Um episódio preocupante ocorreu durante o empate do Schalke 04 contra o Augsburg, fora de casa, neste domingo, pela Bundesliga. Logo aos dez primeiros minutos da partida, Mark Uth, do time visitante, caiu inconsciente no gramado após choque de cabeça com o zagueiro Felix Uduokhai.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A partida ficou paralisada por dez minutos, com o atacante recebendo uma infusão e os atletas demonstrando preocupação. O árbitro Manuel Grafe perguntou aos dois times se gostariam de continuar com a partida, conforme disse o técnico do Augsburg, Heiko Herrlich.

Felizmente,o Schalke trouxe uma informação positiva ainda antes do intervalo do duelo. “Boa notícia: Mark Uth está respondendo e estável. Ele está a caminho da clínica com o médico da nossa equipe”, escreveu o clube em sua conta no Twitter.

Mainz 05, Union Berlin e Stuttgart enviaram mensagens desejando recuperação a Uth, algo que foi replicado pelo Schalke em seu perfil na rede social.

Mark Uth recebe atendimento médico no gramado durante partida do Schalke 04 Getty Images

O próprio jogador também viria a se manifestar para tranquilizar a todos. “Boa noite, pessoal. Eu estou bem. É esperado que eu deixe o hospital amanhã. Muito obrigado pelos numerosos desejos de recuperação”, declarou o jogador de 29 anos, que defendeu a seleção alemã uma vez em 2018.

Quanto ao jogo, o Schalke chegou abrir 2 a 1, mas levou o empate por 2 a 2 nos acréscimos do segundo tempo e não conseguiu sua primeira vitória na Bundesliga. Os Azuis Reais têm quatro pontos e estão na lanterna após 11 rodadas disputadas.