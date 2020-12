Após classificação na Libertadores, Grêmio inicia preparação para encarar o Vasco

O Grêmio já está focado em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Após confirmar sua classificação para as quartas da Libertadores na quinta, o Tricolor iniciou sua preparação para enfrentar o Vasco no domingo.

Na sessão desta sexta, os jogadores que começaram jogando a partida contra o Guaraní-PAR realizaram um exercício regenerativo na academia. O restante do elenco fez trabalhos em campo sob o comando de Renato Gaúcho e seus auxiliares. O zagueiro Walter Kannemann, que se recupera de dores musculares, estava entre os atletas que foram para o gramado e treinou normalmente.

O grupo começou as atividades com um treinamento específico de preparação física, com corridas e trocas de passes. Em seguida, os jogadores foram divididos para a prática de um trabalho técnico em campo reduzido. Os goleiros também participaram dos exercícios.

O Grêmio deve voltar ao CT Luiz Carvalho para encerrar sua preparação neste sábado. O duelo contra o Vasco acontece na Arena, às 16 horas (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão.