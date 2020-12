Após ‘comprar’ delegado, Tobias leva rasteira e se ferra; saiba como · .

Em Amor Sem Igual, Tobias (Thiago Rodrigues) levará uma rasteira enquanto tenta culpar Poderosa (Day Mesquita) pelo assassinato de Ramiro (Juan Alba). Após subornar o delegado Fonseca (Thierry Figueira), o playboy vai se ferrar com a visita da Polícia Federal e a mensagem de um inimigo anônimo, que tem provas da inocência da garota de programa.

Nas cenas que serão exibidas nesta quarta-feira (30), Rosa Flor (Brenda Sabryna) e Jorge (Saulo Rodrigues), agentes da Polícia Federal, confrontarão o empresário sobre o envolvimento de Ramiro no roubo do rim de Peppe (Matheus Costa). Eles revelarão a parceria feita pela meia-irmã do crápula com os investigadores.

Antes de fugir de São Paulo, a protagonista do folhetim de Cristianne Friedman fez uma aliança com Rosa Flor para que os culpados pelo crime cometido contra o ex-jovem prodígio da Bras Talentos Esportivos fossem responsabilizados. Poderosa aproveitou a oportunidade para contar os planos cruéis realizados pelos empresários.

Com essas informações, os oficiais colocarão o vilão contra a parede e reforçarão que estão certos de que a a amada de Miguel (Rafael Sardão) é inocente no caso do assassinato. No entanto, a ruína de Tobias não para por aí. Ele receberá uma mensagem anônima o culpando pela morte de Ramiro.

Sem acreditar no recado, o playboy deduzirá que não passa de uma simples ameaça. Porém, em seguida, Tobias se surpreenderá com o conteúdo que o rival anônimo tem na manga: o vídeo do circuito interno de câmeras de vigilância da mansão dos Viana. As imagens mostram o momento em que o vilão matou o próprio pai.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

