Após conversa com Cuca, Lucas Veríssimo deve “reforçar” o Santos contra o Grêmio

Lucas Veríssimo deve ficar à disposição do Santos na partida contra o Grêmio desta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), em Porto Alegre, pela ida das quartas de final da Libertadores da América.

O zagueiro conversou com o técnico Cuca e reviu sua decisão de não atuar. Ele está insatisfeito com o insucesso na negociação com o Benfica, de Portugal.

Cuca alegou que ficar fora seria pior e que ele precisa estar em bom nível para janeiro, quando o novo presidente do Peixe assume oficialmente e pode negociá-lo sem a aprovação prévia do Conselho Deliberativo.

Dessa forma, Lucas Veríssimo deve atuar ao lado de Luan Peres na defesa normalmente. Luiz Felipe, suspenso, é desfalque, assim como Arthur Gomes, com o novo coronavírus.

Uma provável escalação é: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo; Marinho, Lucas Braga (Jobson ou Sandry) e Kaio Jorge.