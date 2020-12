Após conversa entre Neymar e Leonardo, PSG analisa possibilidade de contratar Messi em 2021

O Paris Saint-Germain está explorando a possibilidade de contratar Lionel Messi no meio do ano que vem, fontes disseram à ESPN.

O argentino queria deixar o Barcelona em agosto de 2020, após a eliminação por 8 a 2 para o Bayern de Munique na Champions League, e fontes disseram à ESPN na época que o Manchester City era o time mais próximo de contratá-lo.

No entanto, fontes também disseram à ESPN que Neymar e Leonardo, diretor do PSG, também discutiram a possibilidade de trazer o craque argentino para a França naquela época e não perderam o interesse por ele desde então.

“Não posso falar sobre isso no momento”, disse o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, na quinta-feira, quando questionado sobre o futuro de Messi.

Após a vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Manchester United na quarta-feira, Neymar disse à ESPN que queria jogar com Messi na próxima temporada.



“O que eu mais quero é jogar com o Messi de novo, poder me divertir com ele outra vez em campo”, disse Neymar. “Ele pode jogar no meu lugar, não tenho problemas com isso! Mas quero jogar com ele no próximo ano, com certeza”.

Messi, Neymar e Luis Suárez são muito próximos desde os dias que passaram juntos no Barcelona e os três têm um grupo no WhatsApp por meio do qual conversam até hoje.

Messi também é muito próximo dos argentinos Ángel Di María e Leandro Paredes, e do brasileiro Rafinha, que jogou com ele no Barcelona. Os três são jogadores do PSG atualmente.

O salário astronômico de Messi será um dos obstáculos para o PSG, já que ele ganha 60 milhões de euros por ano no Barcelona, ​​muito mais do que os 36 milhões de euros de Neymar ou os 20 milhões de euros de Kylian Mbappé.

Fontes disseram à ESPN que a prioridade do PSG, no entanto, é garantir extensões contratuais para seus dois craques, Neymar e Mbappé.