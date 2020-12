Após debochar de Ariadna, Lary Bottino surge na Record com pulseira da discórdia · .

Embora tenha usado seu Instagram para debochar de Ariadna Arantes, Lary Bottino aparecerá na tela da Record nesta sexta-feira (4) usando a pulseira da discórdia, que ela pegou emprestada com a ex-BBB e a devolveu danificada quatro meses depois.

Lary será a protagonista do episódio do Game dos Clones desta semana e estará ao lado de Sabrina Sato na busca por seu par perfeito. Logo no início, ela aparece em um corredor escuro, com luzes de neon, dizendo que o homem ideal seria uma mistura de Maluma com Fiuk. Nas cenas em que desliza pelas paredes, fazendo caras e bocas, a pulseira de Ariadna está a todo momento em seu pulso.

A ex-De Férias com o Ex usou bastante o acessório da ex-BBB durante as gravações, que duraram três dias. Ela aparece na abertura, no encontro com os sete clones, nos primeiros dates com cada um dos participantes, na primeira festa norturna com os seis que ela convocou para a etapa, e também ao beijar seu preferido na cena de encerramento.

A participação de Lary no Game dos Clones foi gravada no início de agosto. Ela teve de interromper suas férias com Anitta na Itália para voltar ao Brasil e gravar o programa. Na mala, trouxe a bijouteria de Ariadna e fez uso frequente do acessório.

Curiosamente, no vídeo que Lary publicou nesta quarta-feira (2) em seu Instagram para justificar a não devolução da peça, que quase a fez parar na delegacia, a influenciadora digital desdenhou do acessório. Disse que não é de usar pulseiras e tampouco fazia questão de ter aquele item em sua coleção particular.

Mas, no episódio que irá ao ar na Record –e já está disponível na íntegra no Prime Video–, ela aparece com diversas pulseiras em todas as cenas. Em suas redes sociais, sempre está com alguma peça pendurada nos pulsos.

Confira o vídeo que Lary Bottino postou no Instagram debochando de Ariadna e desdenhando do acessório que pegou emprestado: