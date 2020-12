após deixar Corinthians, Boselli pode ser reforço do Boca já para encarar Santos na Libertadores

Após deixar o Corinthians, o experiente atacante Mauro Boselli pode cair de paraquedas na semifinal da Conmebol Liberadores.

Segundo informações publicadas por Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, no Canal do Nicola, o atacante recebeu uma consulta do Boca Juniors e pode se tornar reforço xeneize para encarar o Santos.

A Conmebol permite que o time classificado para a semifinal realize três trocas na lista de atletas inscritos para a disputa.

O Boca Juniors demonstrou interesse no passado no atacante. Porém, por ainda pertencer contratualmente ao Corinthians, o time argentino teria que pagar um valor aos brasileiros, algo que foi recusado.

Agora, como agente livre, Boselli pode assinar contrato com qualquer clube. O grande interesse por parte do Boca Juniors fica por conta do momento dos atacantes do clube.

Titular, Wanchope Ábila acumula lesões com a camisa do time argentino e não tem correspondido às expectativas de Miguel Ángel Russo, que tem no banco Soldano. Porém, o esforçado atacante soma apenas um gol anotado em 13 partidas pelo Boca.