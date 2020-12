Após denúncias de racismo e assédio no clube, presidente eleito do Santos cobra ‘providências da atual gestão’

O presidente eleito do Santos, Andrés Rueda, emitiu uma nota oficial na tarde desta quarta-feira (23), cobrando posicionamento da atual administração do clube em relação a acusações de assédio moral e racismo entre funcionários do Peixe.

As denúncias foram reveladas em uma matéria publicada do site da “ESPN”.

“O presidente eleito do Santos, Andres Rueda, soube pela imprensa das acusações de racismo feitas entre funcionários do Clube. Aguardamos o posicionamento da atual gestão do Clube e esperamos apurações aprofundadas sobre esses casos de discriminação. Segundo Rueda, “não será tolerado nada nesse sentido e esperamos que providências enérgicas sejas tomadas pela atual gestão” ,diz a nota.

Na publicação, uma funcionária do setor de Recursos Humanos do Santos relata ter sido vítima de assédio do superintendente de administração e finanças do clube, Luiz Eduardo Silveira. Já um advogado acusa o gerente de controladoria, Roberto Rabelato, de injúria racial. Ambos os denunciantes tiveram as suas identidades preservadas na matéria.

No primeiro episódio, a funcionária, que é negra, afirma ter sido humilhada por Silveira, que protelou reuniões, evitou contatos e, em certa ocasião, solicitou a retirada dela do departamento na qual foi contratada, com redução salarial e corte de benefícios. Ao comunicar o presidente Orlando Rollo, o retorno seria que a funcionária seria remanejada para o setor de marketing, fora da sua qualificação, como forma de ajuda-la após o pedido da sua retirada no RH.

Já na segunda situação, a reportagem da ESPN obteve um áudio de uma reunião onde o presidente Orlando Rollo estava presente e um advogado acusa o gerente de controladoria de racismo em uma situação onde, ao abrir a sala do denunciante, Roberto Rabelato fez alusão à senzala. No áudio, o “controller” admite ter cometido a denúncia.

De acordo com a publicação original, o Santos decidiu encaminhar o assunto para apuração por meio da Divisão de Inquérito e Sindicância.

Tanto Luiz Eduardo Silveira quanto Roberto Rabelato foram contratados pelo Peixe após o ingresso de Orlando Rollo à presidência santista, no fim de setembro, inicialmente após afastamento de José Carlos Peres no comando do clube, por conta de irregularidades administrativas, e posterior impeachment contra o cartola, em novembro, pelo mesmo motivo.

Eleito no dia 12 de dezembro e empossado na última segunda-feira (21), Andrés Rueda e o seu Comitê Gestor iniciarão os seus trabalhos no Santos, de forma oficial, a partir do dia 1º de janeiro.