Após derrota em casa para o Avaí, Ponte Preta demite técnico Marcelo Oliveira

O técnico Marcelo Oliveira não resistiu a mais um resultado negativo no comando da Ponte Preta. Depois da derrota em casa para o Avaí por 2 a 1, o presidente Sebastião Arcanjo, o Tiãozinho, anunciou a demissão do treinador de 65 anos nesta sexta-feira.

“Infelizmente as coisas não aconteceram como planejado. Sou testemunha do trabalho e esforço do professor Marcelo e equipe, mas os resultados não vieram. Como nós acreditamos que a Ponte Preta ainda está na disputa, que o campeonato está aberto, achamos que é necessário mexer. Neste sentido, comunicamos ao professor Marcelo que é foi uma decisão da nossa diretoria fazer a substituição”, declarou o mandatário.

Marcelo Oliveira foi contratado pela Ponte no começo de outubro

Com a demissão, o time será assumido de forma interina por Fábio Moreno, coordenador técnico da Macaca. “Queremos desejar a ele sucesso e força. Talento ele tem, capacidade ele tem, já provou isso por onde passou e aqui mesmo na Ponte Preta neste ano, quando teve que assumir a comissão técnica no momento de transição do nosso antigo treinador”, disse Tiãozinho.

A Ponte Preta também anunciou mudanças na diretoria. Gustavo Bueno, Executivo de Futebol do clube, se colocou como um dos responsáveis pelo momento que a equipe atravessa e pediu demissão.

Marcelo Oliveira foi contratado para assumir o lugar de João Brigatti no começo de outubro. No total, comandou o time de Campinas em 14 partidas e obteve quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas. O técnico deixa a Ponte na 9ª posição da Série B com 40 pontos, quatro de distância para o G-4.