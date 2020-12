Após derrota para o Corinthians, Jobson pede chance no Botafogo: ‘Não tô morto, não’

De volta às origens? Após a derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Corinthians neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Glorioso “recebeu” um convite um tanto quanto inesperado: Jobson, atacante de duas passagens pelo clube, pediu uma chance na equipe e falou que treina até de graça.

– Fogão, só quero uma oportunidade, deixa só eu treinar aí de graça. Botafogo, você tá de sacanagem em não me querer. Me contrata, não tô morto, não, hein. Só quero uma oportunidade – escreveu no Instagram.

Jobson foi um dos jogadores mais importantes do Botafogo na fuga do rebaixamento do Brasileirão em 2009, fazendo gols essenciais na reta final da competição. Atualmente, está sem clube.

O Botafogo é o 19º colocado do Brasileirão e está a cinco pontos de distância do Bahia, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.