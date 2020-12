Após derrota para o Flamengo, Mano Menezes é demitido do Bahia

O técnico Mano Menezes não é mais o treinador do Bahia. Depois da derrota por 4 a 3 sofrido no Maracanã diante do Flamengo, a 14ª sofrida em 24 compromissos, o clube se posicionou nas redes sociais informando a decisão de demitir o treinador.

Além da demissão, o Bahia agregou que só tomará uma posição após as devidas apurações do caso envolvendo a acusação de racismo feita por Gérson para com o colombiano “Índio” Ramírez.

– O Esporte Clube Bahia comunica que Mano Menezes não é mais o técnico do Esquadrão. Nesta mesma ocasião aproveitamos para anunciar que, em relação à grave acusação de racismo envolvendo o colombiano Índio Ramírez, o clube se posicionará em breve após finalizar a apuração do caso.

Na sua rede social, Mano Menezes agradeceu a oportunidade dada pelo Tricolor e afirmou que tem posicionamento frontalmente contrário a qualquer ato racista.

– Sobre o jogo de hoje: Mano condena qualquer ato racismo e reitera que a violência contra quem comete não é caminho para solucionar a questão. E apoia qualquer avaliação e julgamento justo para que o futebol seja sempre referência positiva na nossa sociedade. Crescemos juntos. Ao Bahia, o nosso agradecimento. E, acima de tudo, nossa mais sincera torcida e respeito ao Esquadrão de Aço, sempre – postou.