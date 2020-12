Após dois anos, Power Rangers volta à TV aberta em novo canal jovem · .

Fora da TV aberta desde 2018, quando a Band perdeu os direitos de exibição, a franquia Power Rangers voltará ao ar na Loading, emissora que estreia no próximo dia 7 com uma programação direcionada ao público jovem. A primeira temporada de Morfagem Feroz (Beast Morphers), exibida apenas no Cartoon Network e na Netflix, marcará o retorno dos heróis coloridos ao grande público no Brasil.

O . apurou que a exibição de Power Rangers na Loading faz parte de um acordo do canal com a Hasbro, gigante dos brinquedos que comprou os direitos da franquia em 2018. Também estão no pacote as séries Megaforce (2013) e Supermegaforce (2014).

Morfagem Feroz corresponde à 26ª temporada da franquia lançada em 1993 e que virou fenômeno mundial. Conta a história de Devon (Rorrie D. Travis), Ravi (Jazz Baduwalia) e Zoey (Jacqueline Scislowski), três jovens que se transformam nos defensores do planeta após receberem injeções de DNA animal, que conferem a eles superpoderes.

Um dos destaques de Morfagem Feroz é o retorno de Austin St. John, que viveu Jason Lee Scott, o Ranger vermelho, na primeira (e mais conhecida) temporada da franquia. Heróis de outras épocas também aparecem na série para um reencontro mais do que especial.

Power Rangers Morfagem Feroz será exibida diariamente, de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 11h. Nos sábados, a partir das 9h, vai ao ar uma maratona com os episódios da semana. Para os fãs de longa data, a Loading trará um presente especial no dia de Natal: o filme Power Rangers Samurai – A Batalha dos Rangers Vermelhos.

Transformers e G.I. Joe

A parceria com a Hasbro também trará ao Brasil as animações dos robôs Transformers e dos G.I. Joe (lançados por aqui nos anos 1980 e 1990 como Comandos em Ação).

Estarão na grade diária da Loading a série animada Transformers: Cyberverse (2018-2020) e, para o público infantil, Transformers: Rescue Bots (2012-2016). O longa Transformers Prime Beast Hunters: Predacons Rising (2013) também foi programado para a programação natalina, e a animação G.I. Joe: Renegades (2010-2011) tem estreia prevista para o primeiro trimestre de 2021.

“Estamos animados com a chegada da Loading. É mais uma oportunidade para que os nossos fãs tenham acesso a conteúdos das nossas marcas”, disse Kellen Silvério, diretora de Marketing da Hasbro do Brasil, em nota.

A Loading ainda terá em sua grade os tokusatsus, séries japonesas com heróis multicoloridos que fizeram sucesso na Manchete nos anos 1980 e que desapareceram da TV com a chegada dos Power Rangers.

“Assim como os games, animes e tokusatsu, também carregamos a bandeira dessa comunidade, que é rica em obras-primas, clássicos e novas produções que são fantásticas. Como grandes fãs de cultura pop, estamos fazendo uma curadoria muito cuidadosa, fiel a todos os gostos e idades. Só não abrimos mão da excelência no conteúdo”, afirmou Thiago Garcia, CEO da Loading.

A Loading vai funcionar no mesmo prédio que sediou a antiga MTV Brasil, na avenida Professor Alfonso Bovero. Foi ali também que a Tupi fez as primeiras transmissões da TV no Brasil.