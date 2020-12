Após eliminação do Flamengo, memes com Jorge Jesus repercutem até em Portugal

A queda do Flamengo dentro de casa na Conmebol Libertadores segue fazendo ferver as redes sociais, e não apenas no Brasil. Com a derrota nos pênaltis para o Racing após o empate em 1 a 1 no tempo normal, o Rubro-Negro deu adeus ao sonho de se tornar novamente o dono da América, feito conquistado em 2019 sob o comando de Jorge Jesus.

As brincadeiras na internet chegaram, inclusive, a Portugal, onde o técnico comanda agora o Benfica.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O jornal português Record listou o memes que citam Jorge Jesus.

Jesus trabalhou por pouco mais de um ano no Flamengo. No período, conquistou 43 vitórias, dez empates e quatro derrotas, desempenho suficiente para ganhar cinco títulos: Campeonato Brasileiro, Conmebol Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

Memes com Jorge Jesus repercutiram na imprensa portuguesa Reprodução/Jornal Record

Jornais argentinos destacam ‘Maracanazzo celeste’

Os jornais argentinos, porém, evitaram o tom de simples críticas ou piadas e preferiram exaltar o feito praticamente impossível do Racing – como eles mesmos viam a classificação.

“Foi um Maracanazzo celeste e branco”, destacou o Clarín.

As críticas ao Flamengo vieram por conta da pontaria. E, mesmo assim, os periódicos ainda preferiam exaltar mais o heroísmo do goleiro Arias.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“A boa notícia, a única esperança, é que o Flamengo fez de tudo para não fazer gols. Teve uma dúzia de chances, principalmente nos pés de Vitinho, o azarado substituto de Gabigol”, publicou o Olé.

“Foi um milagre que teve muito coração, uma dose de sorte e as mãos mágicas de Gabriel Arias”, definiu o La Nación.

“Arias foi o super-herói que o Racing necessitava para seguir com vida”, completou o Clarín.

Destaque também para o chamado “minuto mágico” que salvou o Racing, com a expulsão de Rodrigo Caio e o gol que abriu o placar para o time argentino logo na sequência.

“Chegou o minuto dourado. Falta de Rodrigo Caio, que já estava amarelado, sobre Lisandro. A expulsão do zagueiro e o tiro-livre de Leonel Miranda. Foi um cruzamento frontal que López não chegou, mas Gustavo Henrique deixou servida e Sigali empurrou para o gol”, descreveu o Clarín.

“A expulsão de Caio abriu as portas que o time de Becca precisava. E o minuto mágico se fez realidade: cruzamento na área, aparição fantasmagórica de Sigali e golaço”, disse o Olé.

Classificado, o Racing agora espera a definição do duelo entre Boca Juniors e Internacional para conhecer seu rival nas quartas de final.