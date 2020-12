Após eliminação na Libertadores, torcida do Flamengo protesta do lado de fora do Maracanã

Logo após a eliminação na Libertadores, nesta terça-feira diante do Racing, a torcida do Flamengo protestou do lado de fora do Maracanã, palco do empate em 1 a 1 e a derrota nos pênaltis, contra jogadores e a atual diretoria do clube. O confronto foi disputado com portões fechados, mas diante da queda nas oitavas de final, um grupo de torcedores se reuniu na frente do portão pelo qual o time costuma chegar e deixar o estádio. A Polícia Militar está presente.

Gritos de “time sem vergonha” e “Brasileiro é obrigação” foram cantados pelo grupo, que teve vários alvos no protestos: Vitinho e Gustavo Henrique, entre outros, incluindo membros da atual diretoria do presidente Rodolfo Landim.