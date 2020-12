Após fala homofóbica na TV, Ana Paula Valadão é investigada por discurso de ódio · .

Após dizer na TV que Aids é uma “doença de gays”, Ana Paula Valadão virou alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público Federal, que vai investigá-la por discurso de ódio. A cantora gospel também declarou que ser gay “não é normal” e que a punição para tal pecado é a morte. As falas foram ao ar durante o programa Diante do Trono, da Rede Super, em setembro deste ano.

De acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, Ana Paula será processada por crime de LGBTfobia. O MPF argumentou na portaria que abre o inquérito que “a situação, na forma em que foi narrada, caracteriza-se como ‘discurso de ódio’, restando ao Estado o dever de proteger as vítimas e responsabilizar os infratores”, diz o órgão.

O Ministério Público Federal também alegou que a investigação visa combater a discriminação contra a classe LGBTQ+. “Essa atuação é ainda mais necessária no atual cenário brasileiro, em que a homofobia se encontra tão presente e multiplicam-se casos de ódio e intolerância”, conclui o documento.

No programa exibido pela Rede Super de Televisão, Ana Paula Valadão destilou comentários ofensivos a gays, além de atribuir aos homossexuais a responsabilidade pela proliferação da Aids.

“Isso não é normal. Deus criou o homem e a mulher e é assim que nós cremos. A qualquer outra opção sexual é uma escolha do livre-arbítrio do ser humano. E qualquer escolha leva a consequências”, disse a evangélica. Em seguida, mostrou seu desconhecimento a respeito do HIV.

“Qualquer escolha contrária ao que Deus determinou como ideal chama de pecado. O pecado tem uma consequência que é a morte. Ta aí a Aids para mostrar que a união sexual entre dois homens causa enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres. Enfim, não é o ideal de Deus”, comentou.

As declarações de Ana Paula foram criticadas por celebridades, como Luana Piovani, e até pelo religioso Padre Juarez de Castro.

O . procurou a cantora gospel através da assessoria de imprensa do projeto Diante do Trono, encabeçado por Ana Paula, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.