Após falha da zaga, Palmeiras busca empate com América-MG na Copa do Brasil

No duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, Palmeiras e América-MG empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira em São Paulo. Gustavo Gómez marcou para os mandantes e Ademir fez para os mineiros no Allianz Parque.

O Coelho foi bem na primeira etapa e abriu o placar. No último minuto do primeiro tempo, Gustavo Gómez empatou. Na etapa final, o Verdão pressionou, mas não conseguiu a virada. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Independência, em Belo Horizonte.

Coelho aproveita falha e abre o placar

O jogo começou com tudo. Logo no primeiro minuto de jogo, os visitantes chegaram com perigo. Ademir arrancou com velocidade pela direita e cruzou na área para Geovane. O atleta não pegou em cheio, facilitando a defesa de Weverton.

Logo em seguida, foi a vez dos mandantes ameaçarem. Rony foi lançado pela direita, avançou na área e chutou contra a meta de Matheus Cavichioli, que espalmou para o lado.

Após o início quente, as equipes diminuíram o ritmo e erravam muitos passes. O Palmeiras passou a controlar a posse de bola, enquanto o América buscava lançamento longos e contra-ataques pelo lado direito, com Ademir.

A partida estava muito equilibrada, e foi preciso um erro para abrir o placar. Emerson Santos tentou inverter uma bola na defesa e deu de presente para Ademir. O artilheiro dominou e, sozinho, deslocou o goleiro e abriu o placar para o Coelho.

Lateral salvador

Aos 36 minutos, O Alviverde ficou a milímetros do empate. Veron chutou à queima roupa, e Cavichiol defendeu. No rebote, o garoto tentou novamente, e o goleiro fez malabarismo para evitar que a bola entrasse. O VAR revisou o lance para averiguar se a bola havia entrado ou não, e Daniel Nobre Bins seguiu com a interpretação de Vuaden.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Verdão pressionou pelo lado direito e chegou ao empate. Marcos Rocha cobrou lateral na área. Gustavo Gómez, no meio de dois jogadores, conseguiu acertar o movimento de cabeça e fez o gol palmeirense no último lance do primeiro tempo.

Verdão tenta mas não consegue a virada

Na volta do intervalo, o Palmeiras voltou mais ligado e Rony teve duas chances nos cinco primeiros minutos. Na primeira, em cobrança de lateral, ele mandou de cabeça para fora. Depois, foi acionado pela esquerda e chute ao lado da trave.

Enquanto o Coelho encontrava dificuldades para sair, O Verdão aumentava a pressão. Gustavo Scarpa cobrou escanteio fechado e quase fez gol olímpico.

Buscando a virada, Abel Ferreira colocou em campo, ao longo do segundo tempo, Lucas Lima, Danilo, Luiz Adriano, Viña e Gabriel Silva. Lisca respondeu recuando o time e colocando mais defensores na equipe.

Os jogadores que entraram melhoraram a equipe da casa, que ficou perto da virada. Viña cruzou e Messias furou. A bola se ofereceu para Luiz Adriano, que parou em defesa espetacular de Matheus Cavichioli.

Nos últimos minutos da partida, o Palmeiras colocou quase todos os jogadores no ataque, mas a defesa do América-MG prevaleceu e os mineiros saíram do Allianz Parque com o empate.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 1 AMÉRICA-MG

Data: 23 de Dezembro de 2020

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden-RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi-RS e José Eduardo Calza-RS

VAR: Daniel Nobre Bins-RS, Rodolpho Toski Marques-PR e Lucio Beiersdorf Flor-RS

GOLS – PALMEIRAS Gustavo Gómez (48’/1ºT ) – AMÉRICA-MG – Ademir (19’/1ºT )

CARTÕES AMARELOS – PALMEIRAS – Lucas Lima (40’/2ºT ) AMÉRICA-MG – Daniel Borges (46’/1ºT ) Lucas Luan (38’/2ºT )

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Gustavo Gómez e Gustavo Scarpa (Matías Viña, 31’/2ºT ); Zé Rafael (Luiz Adriano, 19’/2ºT ), Gabriel Menino, Raphael Veiga (Lucas Lima, 18’/2ºT ), Rony e Gabriel Veron (Gabriel Silva, 31’/2ºT ); Willian (Danilo, 19’/2ºT ). Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli, Daniel Borges, Messias, Anderson Jesus e Sávio (Marcelo Toscano, 35’/2ºT ); Juninho, Flávio (Sabino, 26’/2ºT ), Geovane (Calyson, 37’/2ºT ), Felipe Azevedo (Felipe Augusto, 23’/1ºT ), Rodolfo e Ademir (Lucas Luan, 35’/2ºT ). Técnico: Lisca