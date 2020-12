Após falhas contra o Manchester City, goleiro do Arsenal deleta conta em rede social

Alex Runarsson, goleiro do Arsenal que atuou na partida contra o Manchester City, deletou sua conta no Twitter após receber xingamentos e ameaças por conta de falhas na derrota para os Citizens. O resultado de 4 a 1 eliminou os Gunners da Copa da Liga Inglesa.

Runarsson, terceiro goleiro da equipe, fez sua primeira partida na temporada. Com apenas três minutos, sofreu o primeiro gol após sair mal. Aos nove minutos do segundo tempo, Mahrez cobrou falta e a bola passou por entre as mãos do islandês. O lance foi motivo de chacota nos jornais esportivos.

“Parecia uma barra de sabão passando”, postou a “Sky Sports”.