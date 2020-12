Após festa de Carlinhos Maia, mais de 40 funcionários testam positivo para Covid · .

Carlinhos Maia promoveu uma festança de Natal em plena pandemia da Covid-19. O evento, que contou com a presença de famosos, teria deixado 47 funcionários infectados pelo coronavírus. Além deles, a influenciadora digital Mileide Mihaile também foi diagnosticada com o vírus após participar da festa.

De acordo com o jornalista Erlan Bastos, apresentador do Balanço Geral CE e colunista do Observatório dos Famosos, mais de 40 prestadores de serviços saíram com a saúde comprometida do local onde o Natal da Vila foi realizado.

Organizadora da festa emite comunicado

No Instagram, Carlinhos Maia evitou falar sobre o assunto, mas usou a declaração de Ana Souza, organizadora do evento, para se defender.

“Não foi isso que recebi de feedback dos fornecedores e seus colaboradores que trabalharam. Recebi vídeos agradecendo e, principalmente, mostrando a feira, os presentes e tudo o que puderam comprar [com o dinheiro recebido da festa] e festejar com seus familiares”, escreveu ela.

O . procurou a organizadora da festa para saber mais detalhes sobre a situação dos funcionários, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Na época em que anunciou o evento, Carlinhos Maia se defendeu ao falar que tinha como objetivo gerar empregos para quem foi prejudicado pela pandemia. Ele também tinha dito que seguiria todos os protocolos de saúde na festa. No entanto, quem acompanhou os vídeos da festa criticou a aglomeração das pessoas, que inclusive estavam sem máscaras.