Após festa de Carlinhos Maia, Mileide Mihaile testa positivo para Covid-19 · .

Após participar da festa de Carlinhos Maia, Mileide Mihaile testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). Nesta quinta-feira (24), a ex-mulher de Wesley Safadão comentou sobre o seu estado de saúde e disse que passará o Natal isolada dos familiares.

“Hoje, infelizmente, não vou poder ceiar com a minha família. Testei positivo para Covid-19, estou me resguardando, o importante é que estou me sentindo muito bem. Estou super assistida, bem cuidada, mas isolada. Neste Natal, vou sentir o amor de longe e pelo vidrinho da minha varanda”, afirmou a influenciadora digital nos Stories do Instagram.

Mileide destacou que está bem, assim como os seus familiares: “Estou super bem, super mesmo, não mentiria para vocês”. Na sequência de vídeos, a criadora de conteúdo mostrou parte do seu tratamento, com a utilização de um nebulizador com óleos essenciais e mel.

No último sábado (19), a criadora de conteúdo participou do Natal da Vila, evento promovido por Carlinhos Maia na cidade de Penedo (AL). Segundo o humorista, a festa seguiu todos os protocolos de saúde exigidos pelas autoridades locais e os participantes foram testados.

No entanto, as cenas de aglomeração irritaram os internautas, que apontaram “irresponsabilidade” na conduta de Carlinhos Maia. Sem citar o nome do influenciador, Tatá Werneck criticou o evento.

Confira o vídeo: