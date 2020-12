Após fim de Supernatural, Jared Padalecki vira caubói em nova série; veja o trailer · .

Jared Padalecki está pronto para seguir carreira solo com a estreia de Walker, nova série da rede The CW, na qual ele é protagonista. Depois de 15 anos como o caçador de demônios Sam Winchester de Supernatural, o ator interpretará um caubói que precisa lidar com a morte inesperada de sua mulher.

Na trama, Padalecki será Cordell Walker, um viúvo e pai de dois filhos que retorna para sua casa em Austin, nos Estados Unidos, após dois anos trabalhando como infiltrado. Lá, ele descobre que os problemas locais parecem piores do que os que enfretou quando estava ausente.

Enquanto tenta se readaptar à velha rotina, ele precisa se reconectar com seus filhos e conhecer sua nova parceira, uma das primeiras mulheres da história dos Texas Rangers. Juntos, ele tentarão descobrir o que de fato aconteceu no dia da morte da mulher de Walker.

Keegan Allen (Pretty Little Liars), Lindsey Morgan (The 100), Coby Bell ( The Gifted), Mitch Pileggi (Supernatural) e Matt Barr (Hellcats) também estão no elenco. Casada na vida real com o astro da série, Genevieve Padalecki terá participações em flashback como a falecida mulher do protagonista.

Walker é um remake de Walker, Texas Rager (1993-2001), série estrelada pelo astro de ação Chuck Norris e que fez sucesso em vários países do mundo.

Confira o primeiro trailer da produção, divulgado por Padalecki em sua conta no Twitter: