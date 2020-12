Após flagrar mentira, Taís se livra de ‘boy lixo’ e comemora · .

Taís (Débora Nascimento) bem que tentou fazer a fila andar e começar um novo relacionamento para tirar Hélio (Raphael Vianna) de sua cabeça, mas não conseguiu. Em Flor do Caribe, certa de que deve tentar de novo, a bugueira decidirá esquecer o que o ex aprontou e irá procurá-lo, mas ela flagrará uma mentira descarada do rapaz e finalmente conseguirá se livrar do “boy lixo” na novela das seis da Globo.

Após terminar o relacionamento que estava bem no inicio com comandante Mantovani (Licurgo Spinola), Taís irá até o apartamento de Hélio para conversar e retomar o namoro dos dois.

Mas ao chegar, ela verá o rapaz todo arrumado, prestes a sair. O executivo ficará nervoso com a chegada da morena, pois o motivo de sua saída é um encontro amoroso com Mila (Tainá Muller).

Sem um pingo de vergonha na cara, ele inventará uma desculpa para Taís. “Tenho um jantar de negócios, um porre”, mentirá. “Eu vim conversar sobre nós dois. Mas vamos combinar o seguinte: amanhã a gente marca um horário e conversa”, proporá ela.

Hélio ficará feliz, mas logo que a irmã de Cassiano (Henri Castelli) sair, ele correrá para o encontro com a filha de Natália (Daniela Escobar). Ao chegar na praia, ele e Mila selarão o início do encontro com um beijo.

Para infelicidade do mentiroso, Taís chegará bem na hora, o flagrará e perceberá que foi novamente vítima de uma mentira do ex-namorado. “Hélio! Jantarzinho de negócios, né?”, perguntará ela.

Cara de pau, ele dirá que não é nada disso que a moça está pensando, mas Mila botará mais lenha na fogueira. “É sim, é exatamente o que você está pensando”, avisará a irmã de Carol (Maria Joana).

reprodução / tv globo

Cena dos próximos capítulos de Flor do Caribe

A bugueira tascará um tapa na cara do traidor e irá embora. Sem noção, mesmo depois do vexame, Hélio irá tentar recuperar seu encontro com Mila, mas ela o dispensará.

Comemoração

Após o flagra, a personagem de Débora Nascimento seguirá para casa de bugue e começará a rir da situação. No caminho, ela encontrará com Ester (Grazi Massafera), que perceberá o sorriso da amiga. “Que alegria!”, comentará a loira.

“Não é alegria, é alforria. Me libertei, amiga! Apaguei de vez o Hélio da minha cabeça e do meu coração”, comemorará Taís.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

