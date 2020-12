Após flerte com Vasco, Balotelli estreia pelo Monza e marca após apenas quatro minutos em campo graças a ajuda de ex-Corinthians

O centroavante Mario Balotelli, que teve o nome ligado recentemente a clubes como Vasco e Flamengo, estreou pelo Monza, da Itália, nesta quarta-feira (30) e anotou o primeiro gol pela equipe italiana após apenas quatro minutos em campo.

O duelo aconteceu pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Italiano, diante do Salernitana. O confronto terminou 3 a 0 para o Monza. Barilla e Armellino anotaram os outros dois gols do time. O passe para o gol do badalado atacante saiu dos pés do ex-Corinthians Carlos Augusto.

Balotelli esteve nove meses parado antes da estreia. De acordo com o presidente do clube, Adriano Galliani, que concedeu entrevista ao Tuttosport, o atacante perdeu cinco quilos em uma semana para ter condições de ir a campo. O Monza soma agora 29 pontos e está na terceira colocação da competição.

Além de Galliani, o Monza também tem outra figura bastante conhecida na sua gestão. Trata-se de Silvio Berluschoni, ex-proprietário do Milan e que, em 2018, pagou cerca de R$ 13,5 milhões para comprar o clube da segunda divisão italiana. O seu projeto é levar a equpe à elite do futebol da Bota.

Balotelli, de 30 anos, por sua vez, vem de uma temporada decepcionante pelo Brescia, onde marcou somente cinco gols em 19 jogos. A equipe, inclusive, acabou sendo rebaixada no Campeonato Italiano, um ano após subir para a elite.