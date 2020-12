Após forte pancada, Gómez passa por exames e será monitorado pelo Palmeiras

Após sofrer uma pancada na cabeça durante a partida contra o Libertad, que garantiu o Palmeiras nas semifinais da Libertadores, o zagueiro Gustavo Gómez passou por exames na manhã desta quarta-feira. O defensor não teve nenhuma alteração detectada, mas seguirá monitorado pelo departamento médico alviverde.

No primeiro tempo da vitória contra a equipe paraguaia, Gómez se chocou pelo alto com o meia-atacante Bareiro. O jogador do Libertad acabou sendo substituído no intervalo, mas o camisa 15 do Verdão permaneceu em campo até os 13 minutos da segunda etapa, quando deu lugar para Emerson Santos.

Também nesta quarta-feira, o restante do elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, iniciando a preparação para o duelo contra o Internacional, no sábado, pela 26ª rodada Campeonato Brasileiro.

Enquanto os titulares no confronto de terça-feira fizeram trabalhos regenerativos na parte interna centro de excelência, os demais foram a campo. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, os atletas participaram de um treinamento técnico em campo reduzido e realizaram uma atividade tática posicional.

Em recuperação de lesões musculares, o meio-campista Patrick de Paula e o atacante Luiz Adriano seguem cumprindo seus cronogramas de transição física com os preparadores do clube. O zagueiro Alan Empereur, com um edema na coxa esquerda, também foi a campo para atividades físicas.

Classificado para as semifinais da Libertadores, espera o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Nacional, do Uruguai, para conhecer seu próximo adversário. O time argentino venceu o jogo de ida por 2 a 0 e poderá perder por até um gol de diferença no duelo de quinta-feira, em Montevidéu.