Após fratura no crânio, Raúl Jiménez corre risco de não voltar a jogar

A fratura no crânio sofrida por Raúl Jiménez na partida contra o Arsenal pode custar sua carreira. De acordo com o “The Sun”, o atacante do Wolverhampton pode não entrar mais em campo profissionalmente.

A edição do jornal inglês recorda um episódio semelhante, ocorrido com Ryan Mason, meio-campista inglês que também sofreu a mesma lesão durante um jogo do Chelsea, em 2017. Ele foi operado, assim como Raúl, mas encerrou sua carreira aos 26 anos.

Em comunicado oficial, o Wolves garantiu que Raúl “está confortável após uma operação na noite passada, que ele foi submetido a um hospital de Londres” e “pede que Raúl e sua família tenham agora um período de espaço e privacidade, antes que quaisquer atualizações sejam fornecidas no momento oportuno”.