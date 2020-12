Após ilha das fadas do BBB20, ex-A Fazenda 12 se reúnem para Réveillon · .

O ano acaba nesta quinta-feira (31), mas os realities que fizeram sucesso em 2020 ainda renderão assunto no início de 2021. Ou ao menos, os participantes desses programas. Além do encontro de Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, as fadas sensatas do BBB20, em uma ilha com Bruna Marquezine, celebridades que saíram recentemente do confinamento de A Fazenda 12 também vão passar o Réveillon no mesmo lugar.

Lucas Selfie, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro (e a noiva, Yá Burihan) estão em uma luxuosa pousada em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte, desde o início da semana.

Raissa Barbosa saiu de São Paulo e chegou ao local nesta quinta-feira (31). O hotel também tem hospedado outros influenciadores digitais para o Ano-Novo.

Nos Stories e publicações, os famosos que participaram de A Fazenda 12 fazem questão de demonstrar que estão juntos na hospedagem e longe de aglomerações que acontecem em eventos na região.

Na quarta-feira (30), Lucas Selfie compartilhou uma imagem ao lado de Lidi e Lipe na piscina. Hoje, ele já estava com Raissa nos Stories. Já o outro casal do “rolê”, Yá e Lipe, também demonstram que estão em clima de lua de mel após firmarem o noivado.

Confira os posts abaixo: