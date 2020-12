Após intimação, William Bonner e Renata Vasconcellos anunciam férias do JN · .

William Bonner e Renata Vasconcellos ficarão três semanas fora do Jornal Nacional, na Globo. Nesta sexta-feira (4), a dupla de âncoras anunciou que entram em um período de férias e retornam apenas em 28 de dezembro. O afastamento se inicia exatamente no dia em que os dois foram intimados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para prestarem depoimento em uma investigação que apura uma suposta desobediência a decisão judicial por parte da Globo e dos apresentadores.

Ao encerrar o Jornal Nacional desta sexta-feira, Bonner fez uma despedida diferente no telejornal. “Eu tenho a sensação de que faz anos… Na verdade, faz alguns meses que virei aqui na hora de encerrar o JN e falei assim: ‘Está cansada, Renata?”, iniciou ao vivo.

“Eu me lembro. Acho que a gente merece um pouquinho de descanso”, respondeu a jornalista. “Chegou a hora. A gente está contando os dias, mas chegou a hora. A gente está se despedindo aqui hoje dizendo que depois do Natal, no dia 28 [de dezembro], a gente vai estar de volta depois de um período de três semaninhas de férias, porque a gente está precisando”, continuou Bonner.

O período de férias, no entanto, será diferente. A pedido dos advogados do senador Flávio Bolsonaro, os telejornais da emissora estão proibidos pela Justiça de mostrarem documentos ou exibirem peças relacionadas às investigações do caso que apura um suposto esquema de “rachadinha” na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro).

Diante disso, um processo contra os jornalistas da Globo foi aberto pela defesa do político em novembro. Os advogados alegam que o telejornal veiculou, mesmo impedido pela Justiça, informações sobre a investigação que trata do esquema.

Nesta sexta-feira, Bonner e Renata receberam mandados que os intimaram a comparecer à sede da DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) na tarde da próxima quarta-feira (9). Caso eles deixem de aparecer no local, data e horário estipulados sem justificativa cometerão “crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal”.

A partir de segunda-feira (7), Ana Luíza Guimarães e o André Trigueiro assumem a bancada do Jornal Nacional.