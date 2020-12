Após levar 5 a 1 em casa, Borussia Dortmund demite técnico Lucien Favre e já anuncia substituto

O Borussia Dortmund anunciou a demissão do técnico Lucien Favre neste domingo, um dia após o time ter sido goleado por 5 a 1 para o Stuttgart em casa, pela Bundesliga. Foi o terceiro revés seguido no Signal Iduna Park dos aurinegros no campeonato.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em nota, o clube informou que o suíço deixa o clube, assim como o seu auxiliar Manfred Stefes. O assistente Edin Terzic, de 38 anos, irá assumir o comando “até pelo menos o fim da temporada”, sendo acompanhado por Sebastian Geppert, técnico do sub-17, e Otto Addo, ex-jogador do clube que vinha ocupando uma função de “treinador de talento”.

O suíço somou 68 vitórias, 18 empates e 24 derrotas em 110 jogos à frente do Dortmund, período em que conquistou apenas a Supercopa da Alemanha de 2019. Ele havia sido contratado no meio de 2018, após ter trabalhado no Nice.

De acordo com levantamento da revista Kicker, ele teve o melhor aproveitamento de um técnico do BVB na história da Bundesliga, com uma média 2,09 pontos por jogo.

Lucien Favre durante partida do Borussia Dortmund Getty Images

Favre até conseguiu alcançar um bom desempenho em determinado momento, viu o time apresentar evolução ao longo da temporada passada depois da mudança da formação para um 3-4-3. Porém, sua passagem também é marcada por uma instabilidade no desempenho e por reações impressionantes permitidas a diferentes adversários.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“Todos somos muito gratos ao Lucien Favre por seu grande trabalho nos últimos dois anos e meio, período em que ele e o time terminaram duas vezes em segundo. Além de qualquer dúvida, Lucien Favre é um grande profissional e pessoa”, afirmou o diretor-executivo Hans-Joachim Watzke.

“Foi uma decisão difícil para tomarmos. No entanto, sentimos que estávamos em perigo de não alcançarmos nossos objetivos para a temporada depois desta difícil fase. É por isso que tivemos de tomar uma ação”, afirmou o diretor de esportes Michael Zorc.

O Dortmund atualmente a quinta colocação da Bundesliga, está nas oitavas de final da Champions League e enfrentará o Eintracht Braunschweig na segunda fase da Copa da Alemanha.