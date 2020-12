Após nova derrota, organizada do Vasco exibe faixa no CT cobrando jogadores

O clima no Vasco segue pesado depois de mais um mau resultado. A goleada para o Grêmio manteve o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, a torcida Guerreiros do Almirante, organizada do clube, foi até o CT para cobrar jogadores, comissão técnica e diretoria. Os integrantes estenderam uma faixa no muro do local com os dizeres “Situação e Oposição: Enquanto vocês brigam, o Vasco sofre”.

Segundo a organizada, a faixa foi feita em 2010. Na ocasião, a briga era entre Eurico Miranda e Roberto Dinamite pela presidência do Vasco.

No CT mais cedo. Fomos cobrar jogadores, comissão técnica e diretoria pelo momento que o Vasco atravessa. E pensar que essa faixa confeccionada em 2010 segue atual. Permaneceremos atentos e vigilantes e cobraremos o quanto for necessário! pic.twitter.com/HRM2LwoRHM — Guerreiros Do Almirante – GDA (@gdavg_) December 7, 2020

Dentro de campo, o elenco do Vasco volta aos treinos nesta terça-feira. O foco é no clássico de domingo contra o Fluminense, em São Januário.