Após novo teste positivo para covid-19, Rollo confia em exame e participa de reunião do Santos na Vila

O presidente em exercício do Santos, Orlando Rollo, participou da reunião do Comitê de Gestão nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, um dia após testar positivo para covid-19 outra vez.

Rollo confia em novo exame realizado nesta quinta para confirmar a suspeita de “falso positivo”. O resultado, porém, ainda não saiu. O presidente teve o novo coronavírus em novembro.

O fato não teve publicidade, mas Orlando Rollo testou positivo no início do mês passado e foi liberado em 21 de novembro, um dia antes da votação que confirmou o impeachment do ex-presidente José Carlos Peres.

Desde então, Rollo testou negativo para covid-19 em duas oportunidades. E agora viu o positivo. É por isso que ele esteve na Vila, aguarda pela liberação médica e pretende viajar ao Rio de Janeiro, onde o Peixe enfrentará o Vasco no domingo, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Procurado pela Gazeta Esportiva, Orlando Rollo negou a participação na reunião.

“Fiz há pouco um novo exame e aguardo resultado, mas já tive covid há mais de um mês. Só fui na Vila Belmiro fazer o exame com o laboratório Cellula Mater”, disse o presidente.

A reportagem apurou que a reunião do Comitê de Gestão ocorreu na sala da presidência, com a presença de Orlando Rollo. Ele e alguns outros membros estiveram sem máscara e não respeitaram todos os protocolos de saúde em meio à pandemia.