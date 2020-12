Após oferta por joia do Palmeiras, Jorge Jesus quer nome do Flamengo para ‘corrigir problemas’ no Benfica

O Benfica pode ir novamente ao mercado de transferências neste início de ano. A pedido do técnico Jorge Jesus, o clube português pode voltar as atenções novamente ao futebol brasileiro. Desta vez, para o Flamengo.

Segundo informações do diário Récord deste domingo, o treinador quer um nome para ‘corrigir os problemas’ do meio-campo da equipe, e o escolhido de Jesus é William Arão.

‘Perseguido’ por Jesus logo na chegada do português ao Flamengo, o volante cresceu de produção com o treinador e se tornou um dos pilares da equipe campeã brasileira e da Libertadores na temporada 2019.

Caso o Flamengo não aceite liberar o volante no próximo mercado de transferências, Jorge Jesus tem um ‘plano B’, que é William Carvalho, atualmente no Real Bétis. Com 28 anos, o nome da seleção de Portugal pode custar a ‘pechincha’ de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, aos cofres do Benfica.

Recentemente, o Benfica veio ao Brasil para tentar a contratação de Patrick de Paula, do Palmeiras. O garoto, destaque da equipe paulista na conquista do Estadual, seria uma opção mais barata para Gerson, do Flamengo. Porém, o Verdão não aceitou a oferta de 10 milhões de euros, cerca de R$ 60 milhões.

Na atual temporada, o Benfica assinou com nada menos do que 11 reforços para montar um ‘super time’ a Jorge Jesus. O mais caro foi Everton Cebolinha, que custou 25 milhões de euros, cerca de R$ 150 milhões.