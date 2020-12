Após oito anos, Record ultrapassa o SBT e assume a vice absoluta no Ibope · .

A Record assumiu a vice-liderança da TV brasileira na média 24 horas em 2020 e superou o SBT pela primeira vez em oito anos. A emissora de Edir Macedo já tinha a segunda colocação no chamado horário comercial (das 7h à meia-noite) desde 2017, mas era superada pela rival na contagem completa do dia por conta da audiência baixa da madrugada.

De acordo com dados da Kantar Ibope Media obtidos pelo . junto a fontes de mercado, a Record ficou na vice-liderança nas médias dia, manhã, tarde, noite e 24 horas de forma consecutiva entre entre abril e novembro no PNT (Painel Nacional de Televisão), que considera as 15 maiores regiões metropolitanas do país.

Considerando o período de janeiro até novembro, a Record está com 4,4 pontos de média no mercado nacional, das 6h às 6h; o SBT está atrás da rival, com 4,3 de média. A emissora de Silvio Santos não era derrotada nessa medição desde 2012. Como comparação, no ano passado, a vantagem do SBT foi de 5,4 a 5,0.

Os dados de novembro apontam que a vantagem da rede de Edir Macedo foi de 27% em relação à concorrente na média-dia das 7h à meia-noite (média dia). A Record fechou com 6,1 pontos, contra 4,8 pontos da rival direta.

Na Grande São Paulo, principal mercado para a publicidade no país, o ibope foi de 5,4 pontos (contra 4,8 do SBT) na média 24 horas –essa foi a maior diferença a favor da Record desde 2016.

Essa mudança de forças aconteceu em um ano que o SBT teve boa parte de suas principais atrações paralisadas por conta da pandemia, desde as novelas infantis, passando pela A Praça É Nossa e os programas de Silvio Santos e Raul Gil. O público diminuiu.

Por outro lado, a Record continuou produzindo. Além do jornalismo, que ocupa boa parte da grade, os realities foram adaptados aos protocolos de segurança.

A Fazenda 12 se tornou um fenômeno de audiência, enquanto Game dos Clones, Top Chef e Canta Comigo Teen foram novidades apresentadas. A emissora também foi a primeira a retornar com uma novela inédita, Amor Sem Igual, que virou o folhetim mais visto fora da Globo.