Após pedir demissão da Globo, âncora veterano chora em despedida ao vivo · .

Âncora do Bom Dia Paraná na RPC, afiliada da Globo em Curitiba, Fernando Parracho pediu demissão da emissora onde trabalhava desde 2003. Reconhecido como “mestre” por colegas da empresa, o jornalista veterano se despediu ao vivo dos telespectadores nesta sexta-feira (4) e avisou que a decisão era pessoal. Durante o “adeus”, o apresentador chorou.

Aos 59 anos, Parracho vai se aventurar em projetos fora do jornalismo diário. “Estou saindo da RPC para cuidar de um projeto pessoal, essa é uma decisão pessoal minha. É muito difícil esse momento para mim de dizer ‘tchau’, mas eu saio com um sentimento muito leve e muito legal de missão cumprida”, falou, com a voz embargada pela emoção.

Respeitado pela Redação, o âncora ainda ganhou um VT de homenagem no telejornal local do almoço, com trechos de trabalhos que foram feitos por ele na emissora nos últimos 17 anos.

Além de ser reconhecido no Paraná, Parracho também já apareceu em reportagens e links para telejornais de rede nacional cobrindo cidades como Curitiba, Maringá e Foz do Iguaçu. Apaixonado por pautas ligadas à natureza, também foi produtor e repórter no programa Globo Ecologia na Globo no Rio de Janeiro, antes de trabalhar na RPC. Gaúcho, começou a carreira na RBS TV.

“Já há mais de 30 anos de anos de jornalismo diário. Mas a gente não vai ficar longe não, vai continuar conversando pelas redes sociais. Vou tocar um projetinho pessoal. Ainda não posso dizer os detalhes porque esses detalhes ainda não existem”, disse ele na despedida no Bom Dia Paraná.

No encerramento do noticioso, ele foi aplaudido por colegas de Redação e chorou. Assista ao vídeo abaixo:

Em seu Instagram pessoal, Parracho também fez uma postagem de despedida. “Vou tentar estar mais perto da natureza, que é também meu lugar. Despedidas são sempre difíceis. Sou muito grato à empresa, aos colegas e à direção por construirmos juntos uma história de sucesso que vai continuar pelo talento e qualidade dos profissionais”, escreveu.

A partir de segunda-feira (7), o Bom Dia Paraná será comandado por João Salgado e Cláudia Celli. Esse não foi o único pedido de demissão em uma afiliada da Globo nesta semana. Ontem (3), Tatiane Braga, que apresentava o Bom Dia Espírito Santo, anunciou que estava deixando a TV Gazeta.

Veja abaixo os posts da RPC e de Parracho no Instagram: