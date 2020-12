Após pedir demissão do SBT, Maisa Silva abre agência de marketing para famosos · .

Maisa Silva deu seu primeiro passo como empresária e abriu uma agência de marketing para famosos. Três meses após pedir demissão do SBT, a contratada da Netflix firmou parceria com o seu empresário e agora sócio, Guilherme Oliveira. Ambos vão gerenciar a Mudah, que terá Tiago Abravanel, Celso Portiolli e Priscilla Alcantara no casting de clientes.

Por meio de seu Instagram, a atriz explicou como foi colocar em prática um sonho desejado há meses.

“O Gui é meu empresário e trabalhamos juntos há seis anos. Passamos esse último ano desenvolvendo esse projeto incrível e iniciando um novo ciclo da nossa parceria e amizade. Nós já temos projetos incríveis com marcas incríveis e artistas influentes. O time está incrível com amigos que acreditaram no projeto e têm feito coisas incríveis conosco. São eles: Tiago Abravanel, Priscilla Alcantara e Celso Portiolli”, detalhou.

Ela contou ainda que o lançamento da agência foi adiado devido ao novo coronavírus: “Com a pandemia, tivemos que atrasar o lançamento que estava programado para ser próximo do meu aniversário de 18 [22 de maio]. Mesmo assim, fico muito feliz e grata de poder anunciar isso pra vocês!”.

A ex-apresentadora também comemorou a reviravolta em sua vida profissional e está ansiosa para colocar em prática novos projetos.

“A Maisa empresária é uma realidade! Estou muito feliz! Estou aprendendo muito com essa nova fase. Temos uma equipe incrível ao nosso lado trazendo para cada projeto um olhar inovador e muito cuidadoso. Obrigada por todo apoio e carinho de sempre, podem ficar ligados nos próximos projetos e nessa nova etapa da minha carreira. Eu acredito em vocês tanto quanto vocês acreditam em mim!”, completou.

Confira a postagem de Maisa abaixo: