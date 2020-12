Após Ralf ser cobrado por torcedores do Avaí, internautas brincam: ‘Tem mais história que o time’

O volante do Avaí Ralf foi cobrado por torcedores, na noite deste domingo, por ter ido em um bar junto de outros atletas. Um dos atletas chegou a ser agredido pelos criminosos. Contudo, a situação de risco acabou virando piada entre os torcedores nas redes sociais, principalmente os internautas corinthians, que defenderam o campeão Mundial e da Libertadores com o Timão em 2012.

+ Confira como terminou a tabela do Brasileirão Série A após os jogos do fim de semana

No Twitter, o nome do meia foi um dos assuntos mais comentados desta tarde. Um internauta brincou que os torcedores do Avaí deveriam respeitar mais o vitorioso atleta, que seria “maior” que o clube azul e branco. Outro, em tom mais sério, se revoltou com a agressão contra um dos atletas e repetiu que Ralf tem mais história que o time.

Aos 36 anos, Ral é o 14º jogador da história que mais vestiu a camisa do Corinthians. Com a camisa do Alvinegro, ele ainda foi tricampeão estadual, bicampeão do Brasileirão, vencedor da Recopa, além do Mundial e Libertadores. Ralf está no clube, que disputa a Série B, desde maio.