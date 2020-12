Após rasteiras da vida, Mariana Rios negocia participação no BBB21 · .

Após levar algumas rasteiras da vida, Mariana Rios está negociando uma participação no BBB21. Neste ano, a atriz sofreu um aborto espontâneo, separou do noivo e foi diagnosticada com uma doença autoimune. A ex-apresentadora do The Voice é querida por J.B. Oliveira, o Boninho, e está em conversas avançadas com a Globo.

De acordo com o jornal Extra, a negociação permenece em sigilo, mas nos bastidores o clima é de certeza que a cantora entrará na segunda edição do reality da Globo com anônimos e famosos, seguida do sucesso do BBB20.

O BBB21, que já bateu recordes de faturamento, estreará em janeiro e terá duração de quatro meses.

Mariana Rios é cantora, atriz, apresentadora, já trabalhou como repórter no The Voice Brasil e competiu na primeira temporada do Popstar, ambas produções comandadas por Boninho.

A artista multifacetada se emocionou ao falar sobre a perda do filho que esperava durante uma entrevista ao Encontro com Fátima Bernardes do dia 22 de julho. A cantora segurou o choro em alguns momentos, mas manteve a calma e a serenidade em seu depoimento. “A dor e a tristeza são inerentes ao ser humano, mas o sofrimento é opcional”, afirmou ela na ocasião.

A atriz de 35 anos revelou no dia 11 daquele mês que o coração do bebê parou de bater. No início da conversa, Fátima Bernardes explicou a situação vivida pela convidada e afirmou que Mariana estava recebendo muito carinho dos fãs nas redes sociais.

Nesta semana, Mariana terminou o noivado de dois anos com o empresário Lucas Kalil, com quem teve a cerimônia de casamento adiada devido à pandemia da Covid-19.

A atriz também revelou em uma publicação recente nas redes sociais a descoberta de uma doença autoimune que provocou o aborto sofrido no meio do ano.

“Descobrimos que eu tenho anticorpo, que é altíssimo dentro do meu organismo, e que é o anticorpo de uma doença autoimune e que provoca o aborto”, contou Mariana em suas redes sociais.