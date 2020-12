Após recaída, Camila lê diário e descobre a verdade sobre Giovanni · .

Após Camila (Agatha Moreira) ter uma recaída e beijar Giovanni (Jayme Matarazzo) em Haja Coração, o rapaz tentará provar que não provocou a explosão no depósito do Grand Bazzar. Ele pedirá que ela tire seu diário do cofre e leia o que escreveu sobre o episódio no passado. As anotações da fotógrafa, porém, vão manter a acusação contra o ex-presidiário na novela das sete da Globo.

Nas cenas, que vão ser exibidas na reprise da trama de Daniel Ortiz na próxima segunda (14), a filha de Lucrécia (Claudia Jimenez) vai se encher de coragem para ler o conteúdo do que escreveu quando era uma víbora. No folhetim, a jovem perdeu a memória e se apaixonou pelo homem que ela havia colocado atrás das grades.

Nesta semana, o filho de Francesca (Marisa Orth) continuará tentando provar que ama Camila e que não quer se vingar dela. Ele teve o segredo do passado desmascarado graças a uma armação de Bruna (Fernanda Vasconcellos) e Enéas (Johnnas Oliva) justamente quando estava prestes a contar tudo que aconteceu há dois anos à herdeira de Agilson (Marcelo Médici).

Assim que conseguir conversar com a jovem, ele fará a proposta de os dois irem para a casa dela e lerem o que tem no diário da fotógrafa. A personagem de Agatha Moreira vai concordar, já que não se lembra de nada.

Camila começará a ler trechos em voz alta. Porém, para decepção do mocinho da família de feirantes, ela não escreveu nenhuma informação que o inocentasse naquela época.

Diário terá foto do acusado entre as anotações

“Quero conhecer meu passado”, dirá a ex-malvada da novela ao pegar o diário em suas mãos. “E se fui eu mesma que armei. Você vai poder me botar na cadeia”, vai comentar Camila, indecisa. Ele a incentivará, dirá que a ama e que só quer que ela tenha certeza de que nunca quis machucá-la.

Ela, então, vai ler e ficar em choque. Giovanni verá que Camila não sabia nada da armadilha para acusá-lo da explosão. “A sessão de fotos correu bem. Quando estava indo embora, vi o Giovanni Di Marino saindo do depósito. Ele vivia acusando meu tio de ter sumido com o pai dele”, lerá a garota.

“Logo depois ouvi um barulho ensurdecedor. O depósito explodiu e quase que eu explodi junto. Podia ter morrido. Eu juro que eu vou colocar aquele assassino na cadeia”, vai continuar a ler Camila. “Tá escrito aqui, foi você”, berrará a fotógrafa. Ela o chamará de doente e afirmará que tem medo dele. “Você sabe que você é o culpado”, gritará a personagem.

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#39 – Esconderijo e traição são descobertos nas novelas!” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Haja Coração e outras novelas.