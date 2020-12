após rejeitar Palmeiras, Miguel Ángel Ramírez é eliminado nas oitavas nos pênaltis

Após avançar na segunda colocação do grupo A da Conmebol Libertadores 2020, o Independiente Del Valle teve o mesmo fim do então líder da chave, Flamengo, e nesta quarta-feira (2) também foi eliminado nas oitavas de final da competição.

A eliminação foi para o Nacional, do Uruguai, que levou a melhor na decisão por pênaltis. A definição foi da marca da cal, uma vez que os dois confrontos terminaram empatados em 0 a 0.

O jogo da volta foi realizado no Uruguai e, assim como na ida, no Equador, nenhuma das duas equipes conseguiu estufar as redes. Coube aos uruguaios a vaga nas quartas, após vitória por 4 a 2 nos penais.

Comandante do Del Valle, Miguel Ángel Ramírez diz adeus à competição após ter rejeitado uma oferta para comandar o Palmeiras, no fim do outubro, quando o clube paulista ainda buscava um substituto para Vanderlei Luxemburgo.

Nem mesmo a ida de dirigentes alviverdes ao Equador fez o técnico espanhol mudar de opinião. Isso porque, na época, o principal motivo da sua recusa foi o fato de querer terminar a temporada com o Del Valle.

O Alviverde, por sua vez, goleou mais uma vez o Delfín, com um placar final de 8 a 1 no agregado, e avançou às quartas.

Agora, só resta ao treinador de 36 anos a disputa do campeonato equatoriano, que já está no fim e o Del Valle ocupa a quarta colocação, com 42 pontos, 13 atrás da líder LDU, diferença muito difícil de recuperar com apenas cinco rodadas pela frente.