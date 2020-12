Após renovar, Luan Peres agradece apoio da torcida do Santos: “O sonho continua”

Após prorrogar o seu empréstimo junto ao Santos, o zagueiro Luan Peres, que pertence ao Club Brugge, da Bélgica, gravou um vídeo para agradecer a torcida do Peixe pelo carinho que recebeu através de diversas mensagens em suas redes sociais.

“Fala, galera. Primeiramente, muito obrigado por todo apoio nas redes sociais, nas mensagens de carinho pedindo para eu ficar. Não cabia muito a mim essa decisão, então eu estava apreensivo, mas deu tudo certo. Agora é ir com tudo para 2021. O sonho continua, vamos em busca”, disse.

Meu zagueiro tem um recado pra nação santista. O nosso sonho continua, Luan Peres. Pra cima! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/xD5jRRPi39 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 31, 2020

O acordo de renovação foi selado na última terça-feira. Conforme já havia adiantado a Gazeta Esportiva, o defensor permanecerá no Alvinegro Praiano até o dia 23 de janeiro de 2021. Antes, seu vínculo era válido até o dia 31 de dezembro de 2020.

Com isso, Luan ficará à disposição do técnico Cuca para as semifinais da Libertadores, contra o Boca Juniors, e o Santos ganhou tempo para tentar fecha a compra definitiva do atleta de 26 anos.

O confronto de ida da semifinal do torneio Continental está marcado para o próximo dia 6, na Bombonera. Já a volta será no dia 13, dessa vez na Vila Belmiro.