Após repercussão de opinião de Ana Moser, Ana Paula Henkel se posiciona pelas redes sociais

Após a repercussão da participação de Ana Moser no programa ‘Pequeno Grande Círculo’, do ‘SporTV’, onde a ex-atleta afirmou que não consegue mais debater política com a ex-colega das Olímpiadas de Atlanta, Ana Paula Henkel compartilhou um vídeo no Twitter para por panos quentes na situação.

Henkel compartilhou um trecho da participação dela no mesmo programa, antes da pandemia, onde ela fala de Ana Moser. Na ocasião, Henkel afirmou que consegue separar a opinião política da relação pessoa e disse que Moser sempre terá um lugar no coração dela.

– Eu consigo separar muito bem a minha posição política que é totalmente diferente da dela. Eu tenho um grande carinho com ela e pelo que nós vivemos juntas. Ela foi minha companheira de quarto, dividimos muitas dores físicas , psicológicas e emocionais. Então por maior que seja nossas diferenças politicas e ideológicas a Ana Moser sempre terá um lugar guardado no coração – disse à época.

A mensagem gerou repercussão. Nos comentários, uma seguidora afirmou ‘agora pergunta para ela (Moser) o que ela pensa de você. Ana Paula respondeu:

– Isso não é meu problema, nem uma preocupação.

“Vestir seu coração na manga não é um plano muito inteligente, você deve usá-lo por dentro, onde funciona melhor.”

