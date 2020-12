Após repercussão negativa, Neymar nega festão e passará a virada de ano fora do Rio de Janeiro

Após uma repercussão extremamente negativa nas mídias do mundo inteiro e uma investigação pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, a assessoria de Neymar afirmou ao portal ‘G1’ que o jogador ‘não fará festa alguma e nem fez’. O atleta, inclusive, foi visto na última quarta-feira em Santa Catarina, onde deve passar a virada de ano.

A Prefeitura de Mangaratiba também foi notificada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e afirmou que “não tem competência legal para legislar sobre eventos privados realizados em residências particulares”. O evento que reuniria 150 pessoas não deve mais acontecer.

Com isso, ao invés do Rio de Janeiro, o camisa 10 do Paris Saint-Germain (FRA) e da Seleção Brasileira publicou uma foto nesta quarta-feira ao lado do amigo Gil Cebola, na praia de Caixa D’Aço, no munícipio de Porto Belo, em Santa Catarina, onde deve passar a virada de ano.

REPERCUSSÃO NEGATIVA NAS REDES

Além dos jornais internacionais e de uma possível pressão de patrocinadores, a festa de Neymar também foi vista de forma negativa nas redes sociais. Segundo um levantamento da consultoria Arquimedes, que analisou 143 mil menções a Neymar no Twitter entre os dias 26 e 28 de dezembro, 91% dos comentários sobre a festa do astro na plataforma continham criticas às aglomerações que o evento poderia causar.