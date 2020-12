Após reunião, estafe de Marcos Paulo faz contraproposta ao Fluminense; Dínamo de Kiev monitora

O Fluminense se reuniu com o estafe do atacante Marcos Paulo e está otimista por uma renovação de contrato do jogador. Em encontro na segunda-feira, nas Laranjeiras, o próprio atleta esteve presente ao lado da família para ouvir a proposta de extensão de três anos do vínculo, que se encerra em junho de 2021. A parte que representa o jogador já apresentou uma contraproposta com o salário de R$ 350 mil, diferente dos R$ 290 mil oferecidos pelo Tricolor no primeiro momento.

A definição sobre o futuro do atleta deve ocorrer nos próximos dias. A expectativa é boa por parte do Flu. O caso é tratado como prioridade no Tricolor pois o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, caso não renove. Para não perder uma de suas joias de graça, o Fluminense se movimenta nas negociações.

Quem monitora a situação é o Dínamo de Kiev, de Ucrânia. O jogador é bem visto dentro do clube por treinador e diretoria e os ucranianos estariam dispostos a oferecer até uma compensação financeira para ter o atacante.

– Foi uma boa e proveitosa reunião que fizemos com o Marcos. Era para ter acontecido antes, mas por conta da Covid-19, não pudemos realizar no dia 8. Até oferecei para fazer virtualmente mas o empresário, pela boa relação que temos, preferiu esperar e fazer presencialmente. Como hoje era regenerativo, o Marcos Paulo também esteve presente na reunião junto com a família e o empresário. Todos tem muito carinho pelo clube! Propusemos um contrato de três anos para ele. Agora, vamos esperar as próximas semanas. Ele me disse que vai fazer uma contraproposta e nós vamos aguardar – disse Mário Bittencourt aos jornalistas presentes na vitória do Fluminense por 2×1 no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Sub-17, nesta segunda-feira.

A expectativa do Flu era conseguir pelo menos 10 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões) na venda de Marcos Paulo nesta última janela de transferências. No entanto, com a pandemia, o mercado acabou ficando mais complicado. A negociação que chegou mais perto de se concretizar foi com o Torino, da Itália, em agosto. Inicialmente seria um empréstimo, mas os clubes tiveram divergências sobre valores e pagamentos.

Visto como uma das maiores joias atuais no Fluminense, Marcos Paulo era visto como a possível maior venda da história do clube. O atacante 74 jogos e 14 gols com a camisa tricolor.