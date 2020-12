Após semana conturbada, Jakelyne corre risco em A Fazenda 12 · .

Jakelyne Oliveira teve uma semana conturbada em A Fazenda 12. A modelo, que sempre assumiu o papel de pacificadora nas brigas, acabou protagonizando um barraco com a melhor amiga, Tays Reis. De quebra, ela assegurou uma rivalidade com Biel, namorado da cantora no jogo. Para completar, a peoa também se desentendeu com Mateus Carrieri ao puxá-lo para a baia, antes de o ator sair vencedor da prova do fazendeiro. Com isso, tem tudo para ocupar uma das cadeiras na formação de roça desta noite.

O “inferno rural” da Miss Brasil 2013 começou na penúltima prova de fogo, no domingo, dia 22. Naquela ocasião, ao perder a disputa pelo lampião, Jakelyne optou por puxar Mateus à baia, mesmo tendo outras opções. A escolha da morena causou estranhamento até nas pessoas mais próximas.

Quando escolheu Mateus, a namorada de Mariano justificou que optou pelo ator pois ele tirou dinheiro dela durante uma dinâmica no programa Hora do Faro. “Puta que pariu”, reclamou Carrieri na ocasião.

Depois da “traição” por parte da modelo, o ator demonstrou ter se decepcionado com a amizade que acreditava ter com ela. No meio disso, ele reclamou da postura da participante, durante uma conversa com Lipe Ribeiro e Biel. O ex-MTV aproveitou a deixa para dizer que Jakelyne foi a responsável por abalar sua amizade com Mariano. “Me dá uma raiva”, disse Lipe.

Jakelyne x Tays/Biel

Para completar a semana turbulenta da modelo, na madrugada do último sábado (28), rolou uma briga daquelas envolvendo o relacionamento de Tays com Biel.

Quem é fã de carteirinha do reality sabe que Jakelyne tentou fazer o papel de conselheira amorosa ao dar dicas a Tays e Biel sobre o romance dos dois. No entanto, após o músico dizer que não estava apaixonado pela cantora, a modelo acabou se envolvendo em uma confusão.

A peoa contou para Tays que Biel não conseguia se apaixonar por alguém simplesmente por dormir e acordar junto. Com isso, a cantora de axé entendeu que o peão não tinha nenhum sentimento por ela. Jakelyne afirmou que não foi isso que quis dizer. Apesar das justificativas, o estrago já estava feito. Biel perdeu a cabeça e xingou a miss de “falsa do caralho”.

No meio do barraco, Jakelyne e Tays promoveram a maior gritaria. “Eu não falei em momento nenhum que ele dorme e acorda com você e não sente nada, eu te falei só que ele não está apaixonado”, gritou a modelo. “A forma como você falou foi como se ele não sentisse nada”, rebateu a artista.

Depois que os ânimos se acalmaram, as duas conversaram. Apesar de ter feito as pazes com Tays, Jakelyne não pode esquecer que ainda existe uma pedra em seu sapato chamada Mateus Carrieri, o fazendeiro.

