Após ser advertido, Lincoln se apresenta e treina com time sub-20

Um dia após se recusar a treinar com o time sub-20 do Flamengo, levar uma advertência e ser mandado de volta para casa, o atacante Lincoln aparentemente mudou sua conduta.

Nesta sexta-feira, o centroavante se apresentou à equipe de base e trabalhou normalmente com as categorias inferiores no Ninho do Urubu.

Na quinta, o atleta disse a pessoas próximas não ver sentido em descer de categoria no momento, por isso se recusou a reforçar a equipe sub-20 que perdeu para o Bahia, fora de casa, por 1 a 0, pelo Brasileirão da categoria.

A atitude, claro, desagradou a diretoria flamenguista, que o mandou para casa sem treinar

Vale lembrar que ele foi colocado no mercado pelo Fla, já tem propostas do futebol europeu e não deve mais ser usado pelo técnico Rogério Ceni no profissional.

Lincoln posa para foto oficial do Flamengo, em fevereiro de 2020 Alexandre Vidal/Flamengo

O clube da Gávea recebeu uma oferta oficial pelo jogador: o Pafos, do Chipre, sinalizou com pouco mais de R$ 20 milhões por 75% dos direitos do atleta.

Lincoln e seus representantes, no entanto, preferem aguardar a próxima janela europeia em busca de uma oportunidade esportiva melhor.

O jogador já havia sido sondado pelo City Football Group, que comanda o Manchester City e várias outras equipes pelo mundo, mas o Flamengo não estava interessado na época.

A abertura da janela, em janeiro, deve definir o futuro de Lincoln, que tem contrato até dezembro de 2023.