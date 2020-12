Após sofrer acidente, Apolo se perde na mata e é picado por cobra · .

A armação de Beto (João Baldasserini) para separar Apolo (Malvino Salvador) e Tancinha (Mariana Ximenes) será mais arrasadora do que o planejado em Haja Coração. Depois de ser dopado a mando do rival, o caminhoneiro perderá a hora de seu casamento, sofrerá um acidente e ainda acabará picado por uma cobra no meio da mata na novela das sete da Globo.

O publicitário passará de todos os limites em sua obsessão pela mocinha e colocará um prática um plano diabólico: dopar o rival para forjar um flagra de traição. Apolo será presa fácil, acabará desacordado na cama de uma golpista que fará imagens comprometedoras dele.

O vídeo será exibido na festa de casamento, quando Tancinha já estiver a caminho do altar. Carmela (Chandelly Braz) participará da armação e ficará satisfeita em ver a irmã arrasada diante dos convidados.

Em um hotel de beira de estrada, o personagem de Malvino Salvador acordará grogue e sairá desesperado para tentar chegar a tempo do casamento. “Não deveria estar dirigindo, não estou me sentindo bem”, dirá, antes de ter um apagão ao volante.

Ele perderá o controle do caminhão e entrará em velocidade pela mata, até bater em uma árvore e ficar desacordado. Ao despertar, o noivo da feirante sairá em busca de ajuda, mas ficará cada vez mais perdido e entrará em desespero.

“Tancinha, o que você tá pensando de mim uma hora dessas?”, lamentará. A feirante, a essa altura, terá visto o vídeo do flagra armado de Apolo na cama com outra mulher e sairá andando pelas ruas de São Paulo, vestida de noiva, no meio da chuva.

Encostado em uma árvore, desolado, Apolo será surpreendido e atacado por uma cobra, mas pegará o bicho e o arremessará longe. “E agora? Que dor! Alguém me ajuda! Socorro!”, gritará, na sequência prevista para ir ao ar a partir do próximo sábado (2).

A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. A trama é da mesma autoria de Salve-se Quem Puder, que terminou de ser gravada e voltará ao ar em 2021.

