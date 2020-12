Após sucesso de O Gambito da Rainha, parceria se repete em novo projeto · .

Intérprete de Beth Harmon em O Gambito da Rainha, Anya Taylor-Joy vai estrelar o novo projeto do criador da minissérie da Netflix. O diretor e roteirista Scott Frank desenvolve a adaptação, em filme, do romance russo Laughter in the Dark (Risada no Escuro, em tradução livre), de Vladimir Nobokov, autor de Lolita.

O livro, publicado originalmente em 1932, acompanha o crítico de arte Albert Albinus em um caso extraconjugal com Margot Peters, de 17 anos. A jovem utiliza a relação para conseguir realizar o sonho de se tornar uma estrela de cinema, e a trama é recheada por intrigas quando ela se reconecta com Axel Rex, ex-namorado.

Frank explica que pretende desenvolver a história como um filme noir –estilo visual com influências como expressionismo alemão e da técnica de claro e escuro do pintor Caravaggio (1571-1610)– e colocar “um filme dentro de outro filme” na sua execução. “É um suspense sórdido e magnífico”, afirma o roteirista, que também trabalhou em Logan (2017), Marley & Eu (2008) e Minority Report: A Nova Lei (2002).

Taylor-Joy, alçada ao sucesso após o terror A Bruxa (2015) também será vista em breve nos filmes Last Night in Soho (Última Noite em Soho, em tradução livre) e no spin-off de Mad Max: Estrada da Fúria (2015) sobre a origem de Furiosa –ambos sem data de lançamento.